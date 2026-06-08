A Campanha do Agasalho 2026 terá um reforço especial neste fim de semana com um novo ponto de arrecadação durante o Drive-Thru da Sustentabilidade, nos Altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal.

Entre os dias 11 e 13 de junho, a população poderá doar casacos, agasalhos, cobertores, roupas de frio e calçados em bom estado. As peças serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelos serviços sociais e instituições cadastradas.

Coordenada pelo Fundo de Amparo à Comunidade (FAC), a campanha tem a meta de arrecadar 50 mil peças neste ano. Entre os itens mais necessários estão roupas masculinas adultas, roupas infantis e cobertores.

Serviço

📍 Altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal

📅 11, 12 e 13 de junho

🕘 Das 9h às 19h

O que doar:

• Casacos

• Agasalhos

• Cobertores

• Roupas de frio

• Calçados em bom estado