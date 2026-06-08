Solidariedade
Campanha do Agasalho ganha reforço neste fim de semana com arrecadação nos Altos da Afonso Pena
Drive-Thru da Sustentabilidade recebe doações de roupas de frio, cobertores e calçados entre os dias 11 e 13 de junho para atender famílias em situação de vulnerabilidade
A Campanha do Agasalho 2026 terá um reforço especial neste fim de semana com um novo ponto de arrecadação durante o Drive-Thru da Sustentabilidade, nos Altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal.
Entre os dias 11 e 13 de junho, a população poderá doar casacos, agasalhos, cobertores, roupas de frio e calçados em bom estado. As peças serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelos serviços sociais e instituições cadastradas.
Coordenada pelo Fundo de Amparo à Comunidade (FAC), a campanha tem a meta de arrecadar 50 mil peças neste ano. Entre os itens mais necessários estão roupas masculinas adultas, roupas infantis e cobertores.
Serviço
📍 Altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal
📅 11, 12 e 13 de junho
🕘 Das 9h às 19h
O que doar:
• Casacos
• Agasalhos
• Cobertores
• Roupas de frio
• Calçados em bom estado