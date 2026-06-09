Uma idosa de 65 anos precisou ser resgatada de helicóptero em uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil na tarde de segunda-feira (8), no Pantanal de Corumbá.

A vítima estava isolada na Fazenda Santa Maria, na região do Taquari, uma área sem qualquer acesso terrestre ou fluvial.

A paciente relatou que sofria há três dias com fortes dores no peito, no braço direito e tonturas, sintomas que acenderam o alerta para problemas cardíacos devido ao seu histórico de hipertensão. Uma aeronave do Esquadrão de Helicópteros da Marinha realizou a evacuação aeromédica para retirá-la da localidade remota.

O helicóptero pousou no heliponto do 6º Distrito Naval, em Ladário, onde uma viatura de resgate dos bombeiros já aguardava. A idosa, que foi entregue consciente e com os sinais vitais estáveis, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada às pressas para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá.