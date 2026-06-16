O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar o descarte irregular e contínuo de esgoto sem tratamento em Batayporã. A apuração foca no vazamento frequente de efluentes no prolongamento da Avenida Antônia Espinosa Mustafá.

Denúncias apontam que o transbordo ocorre de forma recorrente nas proximidades da estação de tratamento, gerando forte odor e escoamento a céu aberto. O material líquido e os dejetos já avançaram por imóveis particulares, áreas de pastagem e reservatórios de água da região.

Vistorias técnicas constataram que o esgoto in natura chegou a se espalhar por cerca de 500 metros, resultando em autuação administrativa e multa para a empresa concessionária. O MPMS investiga falhas estruturais na rede e possíveis interrupções no funcionamento das bombas.

A Promotoria de Justiça busca estabelecer um diagnóstico completo do cenário para cobrar soluções definitivas dos órgãos responsáveis pelo saneamento. Caso as irregularidades persistam, o órgão poderá ajuizar uma ação civil pública para reparação dos danos ambientais.