A Prefeitura de Campo Grande abriu uma nova etapa dos processos seletivos simplificados ao convocar 268 candidatos aprovados para atuar em diferentes setores da administração municipal. A lista foi divulgada na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial do Município.

Entre os profissionais chamados, a maior demanda é para o cargo de auxiliar administrativo e financeiro. O edital também inclui vagas para merendeiros e motoristas, que serão distribuídos entre secretarias e órgãos da Prefeitura.

Os candidatos deverão comparecer aos locais indicados conforme a secretaria para a qual foram selecionados. O atendimento será realizado em horários específicos, quando os convocados receberão as orientações sobre a contratação e deverão apresentar a documentação exigida.

Na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a apresentação está marcada para as 8h desta sexta-feira (3), na sede da pasta, localizada na Rua Bahia, nº 280.

Os aprovados destinados à Secretaria Municipal de Educação (Semed) também devem comparecer às 8h, no prédio da secretaria, na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, na Vila Margarida.

Já os convocados para a Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) deverão se apresentar às 8h, na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, no Centro.

A convocação contempla ainda uma candidata aprovada para a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg), que deverá comparecer às 11h, na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 1.725, na Vila Gomes.

Os convocados devem conferir atentamente o edital publicado no Diário Oficial para verificar a documentação necessária e os demais procedimentos exigidos para a posse no cargo temporário.