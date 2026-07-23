Mais de 11 mil Carteiras Nacionais de Habilitação aguardam por retirada no Setor de Protocolo da sede do Detran-MS, em Campo Grande. Os documentos impressos retornaram ao órgão após três tentativas frustradas de entrega presencial pelos Correios.

O acúmulo de documentos no local ocorre principalmente pela popularização da versão digital da CNH nos smartphones. Muitos condutores acabam utilizando o aplicativo e deixam de buscar a via física, que permanece guardada no Bloco 16.

A retirada do documento impresso pode ser realizada diretamente pelo titular munido de documento oficial com foto no local. Caso o condutor não possa comparecer, um procurador autorizado também pode efetuar o resgate presencial do documento.

O atendimento no Setor de Protocolo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Para evitar a devolução da CNH, o órgão orienta que os motoristas mantenham o endereço residencial sempre atualizado no sistema.

Os condutores que não receberam o documento em casa podem consultar a situação da entrega pela assistente virtual do órgão. O contato pode ser feito por ligação ou mensagem no WhatsApp através do número oficial (67) 3368-0500.