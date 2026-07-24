O início dos atendimentos da Unidade Móvel de Diagnóstico por Imagem, previsto para esta sexta-feira (24), foi adiado pelo Ministério da Saúde e deve ocorrer na próxima semana. A nova data será divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) assim que houver confirmação.

Os exames continuarão sendo realizados exclusivamente para pacientes já regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), convocados pela Central de Regulação conforme a fila de espera e os critérios técnicos. Não haverá atendimento por demanda espontânea.

A Sesau orienta os pacientes que aguardam tomografia computadorizada ou ultrassonografia a atualizarem os dados cadastrais, principalmente o telefone, na Unidade de Saúde da Família (USF) onde estão cadastrados. A secretaria também recomenda atenção às ligações da Central de Regulação e pede aos usuários da operadora Vivo que salvem o número (67) 3314-4516, utilizado para confirmar os agendamentos.