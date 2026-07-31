Tutores de cães e gatos de Campo Grande já podem conferir a programação de agosto do Consultório Móvel da Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA). A unidade itinerante vai percorrer três regiões da cidade durante o mês, oferecendo atendimento veterinário gratuito com consultas clínicas, vacinação antirrábica, vermifugação, aplicação de carrapaticida e avaliação para castração.

A estrutura móvel estará no Ginásio Guanandizão, Jardim Carioca e Jardim Aeroporto, levando serviços de saúde animal para moradores que atendem aos critérios do programa municipal.

Além dos cuidados básicos, o consultório realiza a avaliação técnica dos animais que poderão ser encaminhados para castração, uma ação considerada importante para o controle populacional e o incentivo à guarda responsável.

Para organizar os atendimentos, a equipe disponibiliza diariamente 15 senhas para consultas clínicas e outras 15 para avaliações de castração. A distribuição ocorre por ordem de chegada.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência em Campo Grande e o número do CadÚnico atualizado. A documentação segue os critérios estabelecidos pela legislação municipal para garantir o atendimento às famílias que precisam do suporte.

Confira a agenda de agosto:

03 a 07 de agosto

📍 Local: Ginásio Guanandizão

10 a 14 de agosto

📍 Local: Praça do Jardim Carioca

📌 Endereço: Rua Aracy de Almeida, em frente ao nº 548

17 a 21 de agosto

📍 Local: CRAS Albino Coimbra – Jardim Aeroporto

📌 Endereço: Rua Rio Galheiro, nº 470