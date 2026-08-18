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BR-163 tem desvio e pare e siga em oito cidades de MS nesta terça-feira
Obras alteram o trânsito em trechos da rodovia; motoristas também devem redobrar a atenção na região de Bandeirantes
Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos às mudanças no trânsito nesta terça-feira (18). Obras realizadas pela Motiva Pantanal provocam desvio e operação pare e siga em diferentes pontos da rodovia.
As equipes trabalham em serviços de duplicação, recuperação do pavimento, manutenção, sinalização e limpeza dos sistemas de drenagem. Durante as intervenções, podem ocorrer lentidão e alterações temporárias no fluxo.
Trecho com desvio:
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Campo Grande – entre os km 434 e 433.
Trechos com pare e siga:
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Sonora – km 773;
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Rio Verde de Mato Grosso – entre os km 686 e 684;
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São Gabriel do Oeste – entre os km 639 e 638 e entre os km 626 e 625;
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Campo Grande – entre os km 413 e 409;
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Nova Alvorada do Sul – entre os km 364 e 363;
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Dourados – entre os km 244 e 243;
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Caarapó – entre os km 226 e 224;
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Itaquiraí – entre os km 78 e 77.
Em Bandeirantes, a orientação é de atenção redobrada no km 569, onde ocorreu no domingo (16) o acidente envolvendo duas carretas e três carros. Os condutores devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização e as equipes que trabalham no local.
Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos por segurança.