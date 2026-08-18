Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos às mudanças no trânsito nesta terça-feira (18). Obras realizadas pela Motiva Pantanal provocam desvio e operação pare e siga em diferentes pontos da rodovia.

As equipes trabalham em serviços de duplicação, recuperação do pavimento, manutenção, sinalização e limpeza dos sistemas de drenagem. Durante as intervenções, podem ocorrer lentidão e alterações temporárias no fluxo.

Trecho com desvio:

Campo Grande – entre os km 434 e 433.

Trechos com pare e siga:

Sonora – km 773;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os km 686 e 684;

São Gabriel do Oeste – entre os km 639 e 638 e entre os km 626 e 625;

Campo Grande – entre os km 413 e 409;

Nova Alvorada do Sul – entre os km 364 e 363;

Dourados – entre os km 244 e 243;

Caarapó – entre os km 226 e 224;

Itaquiraí – entre os km 78 e 77.

Em Bandeirantes, a orientação é de atenção redobrada no km 569, onde ocorreu no domingo (16) o acidente envolvendo duas carretas e três carros. Os condutores devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização e as equipes que trabalham no local.

Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos por segurança.