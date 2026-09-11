O que poderia terminar no lixo comum pode ganhar uma nova finalidade e ajudar diretamente na proteção animal. Uma parceria entre o Senac MS e o projeto MS Tampinhas transforma tampinhas, tampas metálicas, lacres de latinhas de alumínio e embalagens de aerossóis em recursos destinados à realização de castrações de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Os materiais podem ser entregues por colaboradores no Espaço de Convivência da sede administrativa do Senac MS. Para participar, é necessário que os itens estejam limpos e secos e, sempre que possível, separados por tipo. A proposta é estimular que resíduos gerados em casa, no trabalho ou durante momentos de lazer sejam guardados e encaminhados ao ponto de coleta.

Criado em 2018, o MS Tampinhas é um projeto sem fins lucrativos que utiliza materiais recicláveis para contribuir com a causa animal. Ao longo de sua atuação, a iniciativa já ajudou a viabilizar aproximadamente 450 castrações. O procedimento contribui para o controle populacional de cães e gatos e também auxilia na prevenção do abandono, dos maus-tratos e da reprodução descontrolada.

Além de contribuir com a proteção animal, a destinação adequada dos materiais amplia o aproveitamento de resíduos recicláveis e ajuda a reduzir o volume encaminhado aos aterros. A ação integra o Programa ECOS, iniciativa de sustentabilidade do Senac MS, e busca fortalecer entre os colaboradores hábitos de separação e descarte responsável.