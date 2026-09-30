Quem mora no Bairro Bandeirantes, em Campo Grande, deve ficar atento à passagem do Fumacê nesta quarta-feira (30). A ação de combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de dengue, Zika e Chikungunya, será realizada das 16h às 22h pelas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A aplicação utiliza o sistema de borrifação ultra baixo volume (UBV), que espalha o inseticida para atingir os mosquitos adultos presentes na área atendida.

Para ajudar o produto a chegar aos ambientes internos, a orientação aos moradores é manter portas e janelas abertas enquanto o serviço estiver sendo realizado. A medida aumenta a possibilidade de o inseticida alcançar os pontos onde os mosquitos podem estar.

O trabalho, porém, está condicionado ao clima. Chuva, vento ou neblina podem atrapalhar a aplicação do produto e, nesses casos, a atividade poderá ser adiada ou até cancelada.

O Fumacê tem como principal alvo os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, que transmitem as doenças. Como o inseticida também pode atingir outras espécies, a aplicação precisa ser feita de maneira criteriosa pelas equipes de controle de endemias.