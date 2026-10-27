A falta de gasolina Podium em postos de Campo Grande teria relação com a dificuldade da Petrobras em atender à demanda pelo combustível premium. Frentistas ouvidos pelo JD1 Notícias relatam aumento na procura pelo produto e redução no volume recebido, situação que tem prejudicado empresários do setor e consumidores.

Segundo os frentistas, a alta demanda estaria associada às mudanças na adição de etanol anidro à gasolina. A diferença na composição tem estimulado consumidores a migrarem para combustíveis premium, que oferecem menor concentração de etanol e maior resistência à detonação nos motores.

Em um posto da Região Norte da Capital, o volume recebido semanalmente caiu de aproximadamente 10 mil litros para cerca de 3 mil litros. Atualmente, a quantidade dura, no máximo, dois dias diante da alta demanda.

Procurada pelo JD1 Notícias, a Petrobras informou, em nota, que “a produção de Gasolina Podium está em operação normal”. Segundo a estatal, no acumulado de janeiro a outubro de 2026, as vendas do produto cresceram 32% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A empresa também informou que a unidade responsável pela produção passou por uma parada programada para manutenção nos meses de junho e julho e, posteriormente, retomou as operações.

“Após esse período, a Vibra reportou um aumento atípico da demanda pelo produto. Como medida adicional para atender ao mercado, a Petrobras está complementando a produção nacional com a importação de Gasolina Podium, cuja chegada está prevista para a segunda quinzena de novembro”, informou a estatal.

O JD1 Notícias também procurou o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS). Segundo Edson Lazaroto, o mercado enfrenta dificuldades para atender à demanda, pois a Petrobras não está conseguindo fornecer o produto em sua totalidade.

“Com relação a gasolina Podium o mercado está com dificuldades de demanda pois a Petrobras não está conseguindo atender na totalidade, espera se que no início de novembro a situação comece a normalizar”, afirmou.

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