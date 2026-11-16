Moradores de Campo Grande, Dourados e Ribas do Rio Pardo poderão contar com novas opções para conquistar a casa própria por meio de subsídios do Governo de Mato Grosso do Sul. O Estado firmou parcerias com construtoras privadas para incluir empreendimentos habitacionais nos programas Minha Casa, Minha Vida Cidades e Crédito Individual.

Os novos credenciamentos foram publicados no DOE (Diário Oficial Eletrônico) desta segunda-feira (16). Os termos de adesão foram assinados pela diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), Maria do Carmo Avesani Lopez.

Com os acordos, a Agehab poderá utilizar o sistema Habix para direcionar pessoas já cadastradas no banco de dados da agência aos empreendimentos participantes. A iniciativa busca aproximar famílias interessadas na aquisição de imóveis das opções disponíveis nos programas habitacionais.

Os subsídios estaduais são destinados a reduzir o valor da entrada dos imóveis, uma das principais dificuldades enfrentadas por famílias que buscam financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal.

Os termos de adesão têm validade de 24 meses e permitem que os empreendimentos credenciados participem das modalidades de financiamento contempladas pelos programas, ampliando as possibilidades de acesso à moradia nos três municípios.