Obras de reordenamento são retomadas e avenida Três Barras será interditada

O projeto de reordenamento viário da rotatória da Avenida Três Barras continua e a partir desta sexta-feira (21), até terça-feira (25), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran, alerta para as interdições.

As interdições são para as obras de recapeamento que será realizado na região. Ficarão interditadas a Rua José Nogueira Vieira entre a Rua Final e Avenida Três Barras, Rua Marquês de Lavradio entre a Rua Cayova e Avenida Três Barras, Avenida Três Barras entre a Rua Fernão Dias e Avenida José Nogueira Vieira e Avenida Três Barras entre a Rua Miguel Sutil e Avenida José Nogueira Vieira. Agentes de trânsito estarão na região para auxiliar e garantir fluidez para o trânsito.

O gerente de fiscalização para o trânsito, Carlos Guarini, orienta os condutores para que fiquem atentos e busquem rotas alternativas a fim de evitar maiores transtornos.

