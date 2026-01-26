Menu
Onze bairros de Campo Grande terão obras de esgoto neste ano

As intervenções devem beneficiar mais de 68 mil moradores da Capital

26 janeiro 2026 - 11h22Sarah Chaves
Foto: Águas Guariroba/DivulgaçãoFoto: Águas Guariroba/Divulgação  

As regiões do Aero Rancho, Batistão, Cabreúva, Centenário, Nova Campo Grande, Nova Lima, Parati, Rita Vieira, Tijuca, Tiradentes e Universitário estão entre os bairros de Campo Grande que receberão obras de ampliação da rede de esgoto ao longo deste ano.

A intervenção integra um novo ciclo de investimentos em saneamento básico e prevê a implantação de 200 quilômetros de redes coletoras, beneficiando diretamente mais de 68 mil moradores da Capital.

Com a expansão programada, Campo Grande avança na consolidação como referência nacional no setor. Atualmente, a cidade conta com cerca de 3 mil quilômetros de rede de esgoto e já alcança 94% de cobertura, índice superior à média brasileira. A ampliação prevista reforça o planejamento de longo prazo voltado à universalização do serviço.

De acordo com a concessionária responsável, o conjunto de obras tem foco em crescimento urbano ordenado, sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida. “Com planejamento, inovação e responsabilidade socioambiental, reafirmamos o compromisso de levar saneamento de qualidade a cada vez mais campo-grandenses, preparando a cidade para o futuro”, afirma o diretor-presidente Gabriel Buim.

Além da expansão da rede, 2026 também será marcado pela entrega da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Botas, na região norte da Capital. A unidade terá capacidade para tratar até 40 litros de esgoto por segundo e deve beneficiar cerca de 12 mil pessoas, ampliando a eficiência operacional e garantindo maior segurança ambiental. “A nova ETE representa um salto importante na capacidade de tratamento e na qualidade dos efluentes gerados na cidade”, destaca Joás Carvalho, coordenador de Engenharia.

Os investimentos reforçam a posição de Campo Grande entre as capitais que antecipam metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento. Para a diretora-executiva Francis Faustino, a combinação entre novas redes e a entrada em operação da ETE fortalece o sistema de esgotamento sanitário, contribui para a preservação dos recursos hídricos e impulsiona o desenvolvimento urbano de forma sustentável.

