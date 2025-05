Servidores são investigados por acúmulo ilegal de cargos em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu duas investigações para apurar o possível acúmulo indevido de cargos públicos por servidores em Campo Grande. Os extratos dos inquéritos foram publicados na edição desta sexta-feira (23) do Diário Oficial.

A primeira investigação, registrada sob o número 06.2025.00000470-2, apura se a servidora M. R. G. ocupa irregularmente dois cargos públicos. Ela exerce função como professora na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande e também como professora no Governo do Estado, com lotação no município de Jardim.

O segundo inquérito, de número 06.2025.00000473-5, investiga o servidor I. A. B., que estaria atuando, ao mesmo tempo, como professor na rede municipal de Campo Grande e como policial penal vinculado à Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Ambos os procedimentos são conduzidos pelo promotor Humberto Lapa Ferri, da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande. As investigações tramitam em sigilo e o conteúdo dos documentos ainda não foi divulgado.

