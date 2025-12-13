Menu
VÍDEO: Carro fica destruído após árvore cair durante temporal no centro de Campo Grande

Episódio aconteceu na rua Eduardo Santos Pereira

13 dezembro 2025 - 18h32Luiz Vinicius     atualizado em 13/12/2025 às 18h32
HB20 ficou destruídoHB20 ficou destruído   (WhatsApp/JD1 Notícias)
O temporal que atingiu a cidade de Campo Grande ao longo deste sábado, dia 13, provocou diversos estragos e trouxe, de novo, alagamentos. Um dos episódios foi uma queda de árvore que caiu em cima de um carro.

A árvore de grande porte não se sustentou com a força do vento ao longo do temporal e atingiu um Hyundai HB20, na rua Eduardo Santos Pereira, provocando a destruição do veículo.

No momento do incidente, não havia ninguém no interior do veículo. Porém, o prejuízo foi inevitável.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na retirada e corte da árvore para não obstruir a via. Relatos ainda, segundo informado a reportagem, é que outras árvores também sofreram queda.

Esse temporal vinha sendo alertado nos últimos dias pela meteorologia.

 

