VÍDEO: Carro fica destruído após árvore cair durante temporal no centro de Campo Grande

O temporal que atingiu a cidade de Campo Grande ao longo deste sábado, dia 13, provocou diversos estragos e trouxe, de novo, alagamentos. Um dos episódios foi uma queda de árvore que caiu em cima de um carro.
A árvore de grande porte não se sustentou com a força do vento ao longo do temporal e atingiu um Hyundai HB20, na rua Eduardo Santos Pereira, provocando a destruição do veículo.
No momento do incidente, não havia ninguém no interior do veículo. Porém, o prejuízo foi inevitável.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na retirada e corte da árvore para não obstruir a via. Relatos ainda, segundo informado a reportagem, é que outras árvores também sofreram queda.
Esse temporal vinha sendo alertado nos últimos dias pela meteorologia.
