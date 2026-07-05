O domingo (5) começa com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado. Apesar do frio nas primeiras horas da manhã, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta elevação gradual das temperaturas ao longo do dia, com máximas entre 28°C e 32°C. A umidade relativa do ar também diminui e pode atingir índices entre 20% e 40%, especialmente durante a tarde.

A combinação de manhãs frias e tardes quentes favorece uma elevada amplitude térmica, que pode ultrapassar 15°C em algumas localidades.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 29°C. Corumbá terá temperaturas entre 16°C e 31°C, enquanto Aquidauana registra mínima de 15°C e máxima de 32°C, uma das maiores do Estado.

Na região Norte, Coxim varia de 17°C a 31°C e Camapuã de 16°C a 31°C. No Bolsão, Paranaíba terá temperaturas entre 16°C e 30°C, enquanto Três Lagoas varia de 15°C a 29°C.

Na Grande Dourados, os termômetros ficam entre 13°C e 28°C. Em Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, a mínima também será de 14°C, mas a máxima não passa dos 26°C, mantendo o clima mais ameno. No Cone-Sul, Iguatemi terá variação entre 13°C e 27°C. Já Anaurilândia, na região Leste, registra mínima de 15°C e máxima de 28°C, enquanto Porto Murtinho, no Sudoeste, terá temperaturas entre 14°C e 30°C.

Segundo o Cemtec, a queda da umidade relativa do ar exige cuidados, como reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e reduzir a exposição prolongada ao sol. Os ventos predominam dos quadrantes norte e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h.