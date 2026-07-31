A segunda semana de agosto promete uma mudança brusca no tempo em Mato Grosso do Sul. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, uma nova frente fria associada a uma massa de ar polar avança pelo Estado entre os dias 8 e 10 de agosto, trazendo chuva, ventos fortes, trovoadas e uma forte queda nas temperaturas. Em Campo Grande, a mínima pode chegar aos 11°C, enquanto o frio deve ser ainda mais intenso no sul do Estado.

De acordo com o meteorologista, a massa de ar polar deve provocar temperaturas abaixo dos 10°C principalmente na região sudoeste, incluindo municípios como Amambai, Ponta Porã e Dourados.

Na Capital, a previsão indica mudança no tempo já no sábado (8), com sol entre nuvens, pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, além de noite chuvosa. A temperatura deve variar entre 14°C e 26°C, com possibilidade de rajadas de vento de até 59 km/h.

Nos demais municípios, conforme previsão do Climatempo, a queda será mais acentuada. Em Dourados, o sábado deve ter chuva e temperaturas entre 13°C e 21°C. Após a passagem da frente fria, os termômetros podem chegar a 8°C no domingo (9).

Em Ponta Porã, a previsão aponta chuva com trovoadas no sábado, com mínima de 11°C. No domingo, o frio aumenta e a temperatura pode chegar a 6°C, com sensação térmica próxima de 3°C.

Já em Amambai, a previsão indica chuva no sábado, com temperaturas entre 11°C e 20°C. No domingo, a mínima pode chegar a 6°C, com sensação térmica ainda mais baixa por causa dos ventos.

A partir da segunda-feira (10), o tempo deve ficar mais estável, mas o frio continua em boa parte de Mato Grosso do Sul.