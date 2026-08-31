O mês de agosto fecha com tempo firme no início do dia e sol acompanhado de variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, dia 31.

O avanço de uma frente fria e o transporte de calor favorecem a instabilidade com chance de chuvas e tempestades pontuais no sul e sudoeste.

Nas regiões pantaneira e sudoeste as temperaturas sobem rapidamente ao longo da tarde com os termômetros registrando máximas entre 35°C e 40°C.

Em Campo Grande a mínima fica entre 23°C e 25°C enquanto a máxima atinge os 34°C com aumento de nuvens e pancadas isoladas no decorrer do dia.

As tempestades previstas para a faixa sul do Estado podem vir acompanhadas de rajadas de vento intensas descargas elétricas e eventual queda de granizo.