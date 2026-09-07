O feriado de segunda-feira (7) será marcado por tempo firme e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões centro-sul do Estado. A atuação de uma massa de ar fria e seca deve garantir predomínio de sol, com variação de nebulosidade e mínimas que podem ficar abaixo dos 6°C em algumas localidades.

As menores temperaturas devem ser registradas nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, onde os termômetros podem marcar entre 9°C e 16°C. Em Campo Grande, a previsão aponta mínimas de 12°C a 16°C, enquanto as máximas devem variar entre 23°C e 28°C.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as temperaturas ficam entre 12°C e 18°C pela manhã, com máximas de 23°C a 33°C. Já no Bolsão, Norte e Leste, as mínimas devem variar de 14°C a 20°C, enquanto as máximas podem chegar aos 33°C.

A terça-feira (8), por outro lado, terá elevação das temperaturas, com máximas de até 34°C, principalmente nas regiões Pantaneira, Nordeste e Norte. O calor será acompanhado pela redução da umidade relativa do ar, que pode ficar entre 15% e 35% em algumas localidades.

Os ventos devem soprar predominantemente do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h e rajadas que podem superar os 50 km/h. A diferença entre as temperaturas mínimas e máximas também deve provocar amplitude térmica superior a 15°C ou 20°C em algumas áreas do Estado.