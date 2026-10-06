Mato Grosso do Sul deve continuar com tempo instável e chuva em diferentes regiões nesta terça-feira (6). A previsão indica precipitações de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de pancadas mais fortes em pontos isolados, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em algumas áreas, os acumulados podem superar 50 milímetros em 24 horas. Como parte do Estado já registrou volumes acima de 70 mm nos últimos dias, aumenta o risco de alagamentos, principalmente em áreas urbanas, baixadas e locais com drenagem deficiente.

A instabilidade está relacionada à atuação de uma frente fria oceânica, áreas de baixa pressão sobre Paraguai, Bolívia e Mato Grosso do Sul e um cavado em níveis médios da atmosfera. O transporte de umidade também contribui para a permanência das condições de chuva.

Os ventos devem predominar do quadrante norte, com velocidades entre 50 e 70 km/h e possibilidade de rajadas pontuais superiores a 80 km/h. A maior cobertura de nuvens deve manter as temperaturas mais amenas em boa parte do Estado.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 17°C e 19°C nas primeiras horas do dia, com máxima de 23°C a 25°C. No Sul, Cone-Sul, Leste e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 16°C e 19°C e máximas entre 22°C e 25°C.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as temperaturas variam entre 20°C e 22°C e podem chegar a 32°C. No Bolsão e Norte, a previsão é de mínimas entre 18°C e 21°C e máximas de até 30°C.