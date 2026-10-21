Mato Grosso do Sul registrou chuvas acima da média histórica em diversas regiões durante setembro de 2026. Segundo levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os maiores volumes se concentraram nas áreas central, sul e sudeste, com acumulados entre 120 e 240 milímetros.

Entre os municípios monitorados, Anaurilândia registrou 223,6 milímetros, seguida por Campo Grande, com 220 milímetros, Itaporã, com 200 milímetros, e Dourados, com 194,6 milímetros.

O relatório aponta que as chuvas ajudaram a reduzir o déficit hídrico de curto e médio prazo em grande parte do Estado. Nas regiões central, leste e sudoeste, os indicadores mostram condições de normalidade a excesso de umidade.

Apesar do cenário favorável em parte do território, o levantamento ressalta que os efeitos acumulados de secas anteriores ainda persistem em algumas regiões.