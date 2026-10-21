Polícia
Mulher fica ferida após briga com vizinha em Corumbá
Vítima de 33 anos teve ferimentos no rosto e nos braços, além de um corte no joelho e hematoma na cabeça
Uma mulher de 33 anos ficou ferida após um desentendimento com uma vizinha na noite de terça-feira (20), no Conjunto Camalote, em Corumbá. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.
A ocorrência foi registrada por volta das 20h45, na Rua Diamantino, após moradores acionarem os militares para atender uma briga.
No local, a equipe encontrou a mulher com ferimentos no rosto e nos braços, um corte no joelho direito e um hematoma na cabeça.
Segundo o site Diário Corumbaense, a vítima relatou aos bombeiros que foi agredida pela vizinha durante a discussão e que o ferimento na cabeça teria sido provocado por uma garrafa. Após os primeiros atendimentos, ela foi levada ao pronto-socorro.