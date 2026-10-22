Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma quinta-feira (22) de aumento das instabilidades, com previsão de chuvas intensas e possibilidade de tempestades em diferentes regiões. As condições meteorológicas também favorecem a ocorrência de raios, rajadas de vento acima de 70 km/h em pontos isolados e eventual queda de granizo.

A mudança ocorre devido à atuação de um cavado atmosférico, associado ao retorno da umidade, combinação que favorece a formação de nuvens carregadas. Em relação à quarta-feira (21), a tendência é de aumento das chances de chuva e de temporais.

Segundo a previsão da Climatempo, as pancadas devem começar principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado, avançando também para áreas centrais e do leste ao longo do dia. Em Campo Grande, há possibilidade de chuva, enquanto em outras localidades as precipitações podem ocorrer de forma mais isolada.

Os ventos devem predominar do quadrante norte, com velocidades entre 50 e 60 km/h e possibilidade de rajadas superiores a 70 km/h em pontos específicos, especialmente durante os períodos de maior instabilidade.

A previsão indica que o tempo instável pode persistir nos próximos dias. A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e redobrar a atenção durante temporais, evitando abrigo sob árvores e proximidade de placas, postes e outras estruturas que possam ser atingidas pelo vento.