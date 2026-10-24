Mato Grosso do Sul deve registrar temperaturas elevadas e mudanças nas condições do tempo neste sábado (24). Enquanto municípios da região do Pantanal e do interior podem enfrentar calor próximo dos 43°C, a previsão também aponta para possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões do Estado. A chegada de uma frente fria deve intensificar as instabilidades a partir de domingo (25).

Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas mais amenas em comparação com outras cidades sul-mato-grossenses. Os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C, com possibilidade de chuva. No interior, o calor será mais intenso, principalmente em municípios das regiões pantaneira, sudoeste e sul.

Em Dourados, a mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 37°C. Em Bonito, os termômetros devem marcar entre 23°C e 39°C. Já em Três Lagoas, a temperatura varia entre 24°C e 36°C, mantendo a sensação de calor ao longo do dia.

Em São Gabriel do Oeste, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 32°C. Em Aquidauana, o calor será mais intenso, com temperaturas entre 25°C e 42°C. Corumbá deve registrar uma das maiores máximas do Estado, com mínima de 24°C e os termômetros podendo alcançar os 43°C.

Em Porto Murtinho, a previsão também indica calor intenso, com máxima estimada em torno de 40°C. Em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai, as temperaturas devem variar entre 23°C e 35°C. Para Chapadão do Sul e Sonora, os dados de temperatura mínima e máxima precisam ser confirmados na atualização mais recente dos serviços meteorológicos antes da publicação.

Chuva e mudança no tempo

Além do calor, a previsão aponta para condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As instabilidades podem atingir diferentes regiões, com atenção especial ao sul e ao sudeste de Mato Grosso do Sul, onde há possibilidade de chuva mais intensa.

A mudança mais significativa é esperada para domingo (25), com o avanço de uma frente fria que deve ampliar as áreas de instabilidade e provocar queda nas temperaturas em parte do Estado. Também há possibilidade de temporais acompanhados de rajadas de vento e chuva forte em pontos isolados.

A orientação é acompanhar os avisos meteorológicos emitidos pelos órgãos oficiais. Durante tempestades, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, manter distância de placas e estruturas metálicas e não atravessar ruas alagadas.