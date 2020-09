Meteorologia prevê céu nublado e chuva isolada na capital

Após um longo período de dias secos, a umidade relativa do ar aumenta gradativamente neste sábado (19), em Campo Grande, de acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec-MS).

Na capital, há previsão de chuva isolada durante a tarde, a temperatura máxima não deve passar dos 32°C e a mínima fica na casa dos 22°C, com ventos fracos e umidade do ar que varia de 30% a 70%.

Além disso, Em Mato Grosso do Sul, o tempo deverá ficar parcialmente nublado em todas as regiões com expectativa para pancadas de chuva nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central.

Já nas regiões norte e bolsão, a umidade relativa do ar ainda é baixa em estado de atenção à saúde. A variação estimada entre 25% a 80% no MS ao longo do dia.

Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 16 °C a 39 °C. As cidades em que há maior possibilidade de chuva são: Bataguassu, Miranda, Aquidauana Campo Grande, Porto Murtinho, Jardim e Dourados. Confira o mapa abaixo.





