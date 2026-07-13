O jornalista e escritor Pedro Bial reuniu mais de 200 pessoas na Praça da Liberdade durante a 10ª Feira Literária de Bonito (FLIB). O encontro bateu o recorde histórico de público para uma conversa literária na história do evento.

Durante o bate-papo, mediado pela jornalista Cláudia Gaigher, Bial elogiou o público de Mato Grosso do Sul por demonstrar forte apreço e boa vontade com a leitura. Ele classificou o livro como uma tecnologia espetacular que aproxima gerações.

A participação do apresentador marcou o lançamento oficial da biografia dedicada à atleta Isabel Salgado. O autor destacou a alegria de encontrar leitores entusiasmados e ressaltou que a disposição da plateia local serve de estímulo para quem escreve.

Bial brincou com o fato de ser raro encontrar pessoas tão dispostas a debater literatura hoje em dia, elogiando a cumplicidade da comunidade sul-mato-grossense. Após a palestra, uma extensa fila se formou para a disputada sessão de autógrafos.

A organização da FLIB celebrou a movimentação cultural na praça, consolidando o município turística também como um polo literário. O evento reuniu moradores e turistas que ocuparam o centro da cidade para prestigiar o escritor carioca.