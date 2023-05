Após 'Linha Direta' relembrar caso Eloá, morte da adolescente volta a repercutir

O programa "Linha Direta" voltou à TV nesta quinta-feira (4), após 16 anos com o caso da adolescente Eloá Pimentel, de 15 anos, que foi mantida aprisionada pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, de 22 anos. O programa agora é acompanhado de um podcast em cada episódio desta nova fase.

Apresentado por Pedro Bial, a atração exibida na noite de ontem (4) relembrou o caso da morte e sequestro da adolescente, em 2008, em Santo André. Na época, Lindemberg invadiu o apartamento onde morava Eloá e manteve ela, sua amiga Nayara Rodrigues e outros dois colegas de escola delas, reféns. O episódio completo está disponível no Globoplay.

O caso foi remontado por meio de reportagens da época, entrevistas e simulações. Durante o programa, Bial conversou com Simone Morais Duarte, vizinha e amiga da família de Eloá, com o promotor de justiça, Antonio Nobre Folgado, que fez a análise do desdobramento dos acontecimentos, e com o capitão Adriano Giovanini, negociador do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE).

O episódio também traz o depoimento de Victor Lopes de Campos, um dos colegas que estavam dentro da casa no momento da invasão de Lindemberg. Além do feminicídio, o episódio abordou a atuação da imprensa na cobertura ao vivo do crime.

Eloá começou o relacionamento com Lindemberg quando tinha 12 anos. Os dois namoraram, entre idas e vindas, por 2 anos e sete meses.

Um mês antes do crime, Lindemberg tinha terminado o namoro com a adolescente, mas, arrependido, queria reatar. No entanto, Eloá decidiu não voltar.

No dia 13 de outubro, uma segunda-feira, a ao lado dos amigos Nayara, Victor e Iago saíram do colégio em direção à casa da família da adolescente para fazerem um trabalho de escola. Enquanto os meninos mexiam no computador, Eloá e Nayara preparavam o almoço. Neste momento, Lindemberg entrou invadiu o apartamento armado.

Eloá ficou cinco dias em cárcere privado, sob ameaças do namorado.

