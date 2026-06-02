O 24º Arraial de Santo Antônio será realizado entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. A programação inclui shows musicais, praça de alimentação com comidas típicas e ações de instituições beneficentes da Capital.

Promovido pela Prefeitura de Campo Grande, o evento contará com 18 barracas administradas por entidades sociais, que foram sorteadas e terão a renda revertida para a manutenção de projetos sociais.

Entre as atrações, estão apresentações de artistas locais e nacionais, como Munhoz e Mariano, Alex e Yvan, Grupo Samba Pop, além de Elvis e Adriano e João Marcos e Zé Ronaldo.

A programação também inclui a transmissão do jogo entre Brasil e Marrocos no dia 13 de junho, integrando o esporte às festividades juninas.

O encerramento será no dia 14 de junho, com missa em homenagem a Santo Antônio, reforçando o caráter religioso e tradicional do evento, um dos mais antigos do calendário cultural de Campo Grande.