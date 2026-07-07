Campo Grande recebe, nesta sexta-feira (10), a exibição do documentário “Fronteiras”, produção audiovisual realizada em Mato Grosso do Sul que reúne histórias, experiências e diferentes perspectivas sobre a vida nas regiões de fronteira.

O projeto busca valorizar as narrativas locais e aproximar o público de realidades marcadas pela diversidade cultural, identidade e conexões entre diferentes territórios. A democratização do acesso à obra também faz parte da proposta, levando o filme a diferentes públicos.

Produzido no Estado, o documentário apresenta um olhar sobre as fronteiras e suas particularidades, destacando personagens e contextos que ajudam a compreender a riqueza cultural dessas regiões. Para o idealizador Ralfer Campagna, a dança, ao atravessar a construção do filme, fortalece seu posicionamento comunicando aquilo que a palavra muitas vezes não alcança.

“Há coisas que não se dizem, se atravessam, se sentem e se manifestam no gesto. O corpo comunica sem precisar passar pela palavra falada ou escrita; ele próprio é a linguagem. Cada movimento carrega memória e identidade, produzindo sentidos e leituras de mundo. Nesse contexto, a presença da dança e das produções das artistas no filme reafirma o legado que elas seguem construindo no Estado. É uma outra forma de fruir e contar suas histórias por meio do movimento”, afirma Campagna.

A programação desta sexta-feira integra as ações de divulgação do filme e reforça a importância de iniciativas que fortalecem o audiovisual sul-mato-grossense e ampliam o acesso da população à cultura.

Em Campo Grande, a programação começa no dia 10 de julho, às 20h, com a exibição do filme no Tampa Espaço Criativo (Rua 14 de julho, 2526). Na sequência, nos dias 15, 16 e 17 de julho, das 18h30 às 20h30, os diretores Raylson Chaves e Ralfer Campagna ministram a "Oficina de Criação de Roteiros de Documentário: fronteiras entre o audiovisual e a dança" no MIS-MS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 (3º Andar).