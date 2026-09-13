O show de Samuel Rosa, que seria realizado na noite deste domingo (13), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, foi cancelado devido à piora das condições climáticas. A apresentação estava marcada para as 19h e faria parte das comemorações pelos 80 anos do Sesc (Serviço Social do Comércio).

O anúncio foi feito às 18h20, quando a Capital registrava chuva e permanecia sob alerta de tempestade. Diante do avanço das condições adversas, a organização decidiu suspender o evento para preservar a segurança do público, do cantor e das equipes que trabalhariam na apresentação. Ainda não há uma nova data definida para o show.

Em nota, o Sesc MS lamentou a decisão e informou que pretende preparar uma nova programação para compensar o cancelamento. “O Sesc MS informa que o show do Samuel Rosa, em comemoração aos 80 anos do Sesc, foi cancelado em virtude da piora das condições climáticas, prezando pela segurança de todos”, informou a entidade. O Sesc também afirmou que divulgará em breve uma nova programação.

A apresentação traria a Campo Grande a turnê solo de Samuel Rosa, conhecido por ter sido vocalista do Skank. O repertório reuniria músicas do álbum Rosa e sucessos que marcaram os mais de 30 anos de carreira do artista. O cancelamento aconteceu em meio a uma sequência de dias de tempo instável na Capital. Desde o temporal da última quinta-feira (10), que teve ventos acima de 80 km/h e provocou quedas de árvores, postes e estruturas, a cidade segue com risco de novos transtornos. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém alerta amarelo de tempestade, com possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e granizo.