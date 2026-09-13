Quem estava em dúvida se o show de Samuel Rosa seria mantido neste domingo (13), em Campo Grande, pode se preparar para a apresentação. Mesmo com a chuva que marcou o fim de semana na Capital e a previsão de novas pancadas, o Sesc MS confirmou que o espetáculo acontece normalmente às 18h, no Parque das Nações Indígenas.

A apresentação é gratuita e integra a programação especial pelos 80 anos do Sesc. Como o show será realizado ao ar livre, a recomendação é que o público acompanhe as condições do tempo antes de sair de casa.

Samuel Rosa chega a Campo Grande com a turnê de sua carreira solo, iniciada após o encerramento das atividades do Skank. No repertório, o cantor reúne músicas de sua nova fase, incluindo faixas do álbum Rosa, como “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”, além de sucessos que marcaram sua trajetória de mais de 30 anos na música.

O evento é promovido pelo Sistema Comércio MS, por meio do Sesc MS, e deve reunir fãs de diferentes gerações no Parque das Nações Indígenas.

Show de Samuel Rosa Foto: reprodução/redes sociais

Serviço

Show de Samuel Rosa

Data: domingo (13)

Horário: 18h

Local: Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande

Entrada: gratuita