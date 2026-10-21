Quem procura um programa para o fim de semana em Campo Grande poderá aproveitar duas noites de gastronomia e música ao vivo no Shopping Bosque dos Ipês. A segunda edição do Bosque Degust by Saborise será realizada nesta sexta-feira (23) e sábado (24), das 17h às 22h, com entrada gratuita.

O cardápio reúne opções para diferentes gostos, incluindo hambúrgueres, choripán, sobá, sushi, cuscuz, crepes e pratos com carne suína. Para a sobremesa, o público encontrará churros, brownies, morangos com chocolate e outras opções de confeitaria, além de pipoca, frutas e bebidas.

A programação musical começa às 19h nos dois dias. Na sexta-feira, o show será de Fernando Morreu. Já no sábado, a BurnOut Band sobe ao palco para animar o público.

O evento também contará com área kids e expositores de acessórios, cosméticos e produtos personalizados. A proposta é reunir gastronomia, música e opções de lazer para famílias e grupos de amigos durante o fim de semana.

Serviço