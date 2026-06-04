Os apaixonados de Mato Grosso do Sul já estão abrindo a carteira para o Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12 de junho. Neste ano, o consumidor sul-mato-grossense pretende desembolsar, em média, R$ 543,47 no total com as comemorações da data, dividindo o orçamento entre o agrado para o parceiro(a) e a programação a dois.

Segundo a Pesquisa de Intenção de Consumo, realizada pelo Sebrae/MS em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), o valor médio que cada pessoa pretende gastar apenas com o presente é de R$ 287,85. Já para quem planeja esticar a noite com comemorações — como jantares, passeios ou viagens —, o gasto médio estimado é de R$ 255,62.

Quando o assunto é a escolha do presente ideal, o cuidado com os detalhes e o romantismo tradicional estão ditando o ritmo do varejo. Entre os itens mais procurados e que devem movimentar os estoques dos pequenos negócios neste ano estão:

Flores e arranjos naturais;

Pelúcias e mimos personalizados;

Chocolates e bombons finos;

Cestas temáticas de café da manhã ou petiscos.

No total, a movimentação financeira da data deve injetar expressivos R$ 356,79 milhões na economia do Estado, sendo R$ 192,14 milhões no comércio de presentes e R$ 164,66 milhões no setor de serviços e gastronomia.

Para o analista-técnico do Sebrae/MS, Carlos Oliveira, o comportamento do consumidor exige preparação rápida dos lojistas. “Os casais costumam celebrar o Dia dos Namorados com presentes ou momentos especiais a dois. Por isso, é importante criar um ambiente acolhedor, romântico e que faça o cliente se sentir valorizado. O primeiro passo é organizar o estoque, preparar a vitrine e decorar o espaço com elementos que remetam ao tema”, orienta.

O especialista recomenda ainda o treinamento de equipes, a criação de kits combinados e promoções nas redes sociais para fisgar os namorados.