Quem abastece o veículo em Campo Grande pode pagar até 17,38% a mais pelo mesmo combustível dependendo do posto escolhido. É o que revela uma pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul, que também aponta uma economia de até R$ 35 para quem abastece 50 litros de gasolina no estabelecimento com o menor preço. O levantamento identificou que o diesel concentra as maiores diferenças de valores praticados na Capital.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 8 de julho em 35 postos de combustíveis distribuídos pelas sete regiões administrativas de Campo Grande. Os preços foram levantados pelo Procon MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), e podem sofrer alterações conforme o mercado.

Entre todos os combustíveis pesquisados, o Diesel S500 apresentou a maior oscilação de preço na modalidade crédito, com diferença de 17,38% entre os postos. O litro chegou a ser encontrado por até R$ 7,36. Logo atrás aparece o Diesel S10, que registrou variação de 15,41%, alcançando R$ 7,49 por litro.

O menor preço médio do Diesel S10 foi localizado na região do Anhanduizinho, onde o litro foi comercializado a R$ 6,76 para pagamentos à vista ou no débito. A mesma região também concentrou o menor valor médio do etanol na modalidade crédito, vendido a R$ 3,77 por litro. Considerando todos os estabelecimentos pesquisados, o etanol apresentou diferença de 13,26% entre o menor e o maior preço.

A gasolina também apresentou variações importantes. Entre as regiões pesquisadas, a diferença chegou a 11,31%. Em média, o litro foi encontrado por R$ 6,34 no débito e R$ 6,49 no crédito. Segundo o Procon, ao optar pelo menor preço identificado na pesquisa, o consumidor consegue economizar até R$ 35 no abastecimento de um tanque de 50 litros.

Já para os motoristas que utilizam Gás Natural Veicular (GNV), o levantamento encontrou preços entre R$ 4,39 e R$ 4,79 por metro cúbico na região central, uma diferença de 9,11%.

Além de mostrar o cenário atual, a pesquisa também comparou os maiores preços registrados em junho e julho. O resultado aponta redução de 6,99% no Diesel S500 comercializado na região do Lagoa. O etanol teve queda no mesmo percentual nas regiões do Anhanduizinho, Prosa e Segredo, enquanto a gasolina ficou 5,81% mais barata no Anhanduizinho. O GNV, por outro lado, manteve os mesmos valores no período analisado.