Quem está procurando uma programação diferente para entreter a criançada nas férias escolares já pode colocar o Bioparque Pantanal no roteiro. Entre os dias 21 e 31 de julho, o espaço promove uma série de oficinas gratuitas que unem diversão, criatividade e aprendizado, com atividades voltadas para crianças de 6 a 12 anos e pensadas para envolver também toda a família.

Organizada pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA), a programação será realizada de terça a sexta-feira, sempre em dois períodos: das 9h às 10h30 e das 14h30 às 15h30. As oficinas têm duração de uma hora e foram preparadas para aproximar os participantes da biodiversidade e da cultura regional por meio de experiências lúdicas e interativas.

21 de julho

Palhaçaria – Roda, Riso e Som

22 de julho

Estação Folclore – Touro Candil

23 de julho

Arte com gravura

24 de julho

Tamanduá, pra que serve essa bandeira?

28 de julho

Criando e reciclando – Flores de cartela de ovo

29 de julho

Arte com folhas

30 de julho

Turismo e diversão – Quebra-cabeça dos monumentos de Campo Grande

31 de julho

Tampinhas que transformam

Todas as oficinas serão realizadas em dois horários, das 9h às 10h30 e das 14h30 às 15h30, e são voltadas para crianças de 6 a 12 anos. A proposta é transformar as férias escolares em um período de descobertas, criatividade e contato com a natureza, mostrando que é possível aprender brincando.