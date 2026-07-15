Diversão
Férias sem tédio: Bioparque Pantanal terá oficinas gratuitas para a criançada
Música, arte, reciclagem, folclore e educação ambiental fazem parte da programação especial de julho, voltada para crianças de 6 a 12 anos
Quem está procurando uma programação diferente para entreter a criançada nas férias escolares já pode colocar o Bioparque Pantanal no roteiro. Entre os dias 21 e 31 de julho, o espaço promove uma série de oficinas gratuitas que unem diversão, criatividade e aprendizado, com atividades voltadas para crianças de 6 a 12 anos e pensadas para envolver também toda a família.
Organizada pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA), a programação será realizada de terça a sexta-feira, sempre em dois períodos: das 9h às 10h30 e das 14h30 às 15h30. As oficinas têm duração de uma hora e foram preparadas para aproximar os participantes da biodiversidade e da cultura regional por meio de experiências lúdicas e interativas.
21 de julho
- Palhaçaria – Roda, Riso e Som
22 de julho
- Estação Folclore – Touro Candil
23 de julho
- Arte com gravura
24 de julho
- Tamanduá, pra que serve essa bandeira?
28 de julho
- Criando e reciclando – Flores de cartela de ovo
29 de julho
- Arte com folhas
30 de julho
- Turismo e diversão – Quebra-cabeça dos monumentos de Campo Grande
31 de julho
- Tampinhas que transformam
Todas as oficinas serão realizadas em dois horários, das 9h às 10h30 e das 14h30 às 15h30, e são voltadas para crianças de 6 a 12 anos. A proposta é transformar as férias escolares em um período de descobertas, criatividade e contato com a natureza, mostrando que é possível aprender brincando.