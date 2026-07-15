A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação na área da saúde. Ao todo, são oferecidas 50 vagas, distribuídas entre as capacitações de Humanização nos Serviços de Saúde e Controladoria em Serviços de Saúde. As aulas estão previstas para começar no dia 3 de agosto.

A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Inovativa Soluções em Educação e tem como objetivo preparar profissionais para atender às demandas do setor, combinando conhecimento técnico, desenvolvimento de competências e valorização do atendimento humanizado.

As inscrições para a pré-matrícula podem ser feitas até o dia 24 de julho por meio de formulário eletrônico. Depois dessa etapa, os candidatos selecionados serão contatados para efetivar a matrícula entre os dias 24 e 27 de julho.

O curso de Humanização nos Serviços de Saúde oferece 25 vagas e é voltado para quem deseja aperfeiçoar práticas de acolhimento, comunicação e atendimento ao paciente, fortalecendo uma assistência mais ética, empática e centrada nas necessidades de quem utiliza os serviços de saúde.

Já a capacitação em Controladoria em Serviços de Saúde, também com 25 vagas, aborda temas relacionados à gestão, ao planejamento e ao controle de processos administrativos e financeiros, preparando profissionais para atuar de forma estratégica em instituições de saúde.

Serviço

Cursos: Humanização nos Serviços de Saúde (25 vagas) e Controladoria em Serviços de Saúde (25 vagas);

Pré-matrícula: até 24 de julho, por formulário eletrônico;

Matrículas dos selecionados: de 24 a 27 de julho;

Início das aulas: 3 de agosto;

Local: Instituto Inovativa Soluções em Educação, Rua do Rosário, nº 815, Vila Coronel Antonino, em Campo Grande.