A União Europeia avançou nas tratativas com o Brasil para a retomada das importações de carne de frango, suspensas desde 3 de setembro. O secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares, afirmou que as autoridades europeias aceitaram os protocolos apresentados pelo Brasil para o controle do uso de antimicrobianos na produção de alimentos de origem animal. A informação também foi confirmada pela Delegação da União Europeia no Brasil, mas a retomada dos embarques ainda depende da conclusão dos procedimentos formais.

A suspensão ocorreu após a União Europeia retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal ao bloco. A decisão está relacionada às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção agropecuária. O governo brasileiro informou que mantém negociações técnicas e políticas com as autoridades europeias para restabelecer o fluxo comercial.

Segundo o Mapa, as tratativas envolvem os requisitos sanitários aplicáveis ao controle do uso de antimicrobianos na produção animal. Em julho, o ministério informou que ainda aguardava uma manifestação conclusiva das autoridades europeias sobre a documentação encaminhada pelo Brasil.

A medida europeia representa um impacto relevante para o comércio brasileiro. Em 2025, a União Europeia comprou US$ 763 milhões em carne de frango do Brasil, o equivalente a 230,3 mil toneladas. Considerando todos os produtos da pecuária brasileira, as exportações para o bloco somaram US$ 1,84 bilhão no mesmo ano.

A retirada do Brasil da lista de fornecedores autorizados foi aprovada pelos Estados-membros em maio e passou a valer em setembro. As regras europeias restringem produtos provenientes de animais submetidos a determinadas substâncias utilizadas para estimular crescimento ou aumentar o rendimento da produção, além de medicamentos destinados ao tratamento de infecções específicas em seres humanos.

Apesar do avanço nas negociações, ainda não há uma data definida para a retomada dos embarques de frango. O Brasil precisará concluir as etapas administrativas e sanitárias exigidas pelo bloco antes que as exportações sejam efetivamente restabelecidas.