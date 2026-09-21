A indústria de Mato Grosso do Sul mantém um cenário de estabilidade e perspectivas positivas para os próximos meses. Segundo a Sondagem Industrial do Observatório da Indústria da Fiems, 78% das empresas consultadas mantiveram ou aumentaram a produção entre julho e agosto.

Do total, 53% mantiveram o mesmo nível de produção registrado em julho, enquanto 25% tiveram crescimento. Em agosto, as indústrias operaram, em média, com 71% da capacidade instalada, e 68% dos empresários afirmaram trabalhar em nível igual ou superior ao considerado usual para o período.

Para os próximos seis meses, 41% das empresas esperam aumento da demanda pelos produtos, enquanto apenas 7% projetam retração. Outros 52% acreditam que o nível atual será mantido. Na compra de matérias-primas, 38% também planejam ampliar o volume adquirido, enquanto metade pretende manter o ritmo atual.

Os investimentos seguem no radar do setor. O Índice de Intenção de Investimento ficou em 54,9 pontos em setembro e 48% das indústrias afirmaram que pretendem investir no próximo semestre. A expectativa envolve ações como ampliação da capacidade, modernização de processos e ganho de competitividade.

No mercado de trabalho, 91% das empresas esperam manter ou ampliar o quadro de funcionários nos próximos seis meses. Enquanto 19% projetam novas contratações, 72% devem manter o número atual de empregados. A pesquisa ouviu 60 indústrias de diferentes segmentos e portes em Mato Grosso do Sul.