Moradores do Jardim Los Angeles, em Campo Grande, com contas de luz atrasadas podem negociar os débitos com condições especiais durante um mutirão realizado entre esta segunda-feira (5) e sexta-feira (9).

O atendimento acontece das 8h às 12h, no CRAS Los Angeles - Messias da Silva, na Rua Arthur Pires, 885. Os descontos podem chegar a 98% sobre o valor da dívida, enquanto o pagamento poderá ser parcelado em até 36 vezes, conforme a análise de cada caso.

Durante o mutirão, os clientes poderão consultar os débitos e verificar as condições disponíveis para regularização. A ação é realizada pela Energisa e busca facilitar o acesso dos moradores da região à negociação.

Quem não puder comparecer também pode negociar pelos canais digitais da empresa. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp Gisa, pelo número (67) 99980-0698.

Serviço



Local: CRAS Los Angeles - Messias da Silva

Quando: 5 a 9 de outubro

Horário: 8h às 12h

Endereço: Rua Arthur Pires, 885, Jardim Los Angeles