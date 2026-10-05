Economia
Mutirão oferece até 98% de desconto para quitar contas de luz na Capital
Atendimento acontece até sexta-feira (9), no Jardim Los Angeles, com possibilidade de parcelamento em até 36 vezes
Moradores do Jardim Los Angeles, em Campo Grande, com contas de luz atrasadas podem negociar os débitos com condições especiais durante um mutirão realizado entre esta segunda-feira (5) e sexta-feira (9).
O atendimento acontece das 8h às 12h, no CRAS Los Angeles - Messias da Silva, na Rua Arthur Pires, 885. Os descontos podem chegar a 98% sobre o valor da dívida, enquanto o pagamento poderá ser parcelado em até 36 vezes, conforme a análise de cada caso.
Durante o mutirão, os clientes poderão consultar os débitos e verificar as condições disponíveis para regularização. A ação é realizada pela Energisa e busca facilitar o acesso dos moradores da região à negociação.
Quem não puder comparecer também pode negociar pelos canais digitais da empresa. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp Gisa, pelo número (67) 99980-0698.
Serviço
Local: CRAS Los Angeles - Messias da Silva
Quando: 5 a 9 de outubro
Horário: 8h às 12h
Endereço: Rua Arthur Pires, 885, Jardim Los Angeles