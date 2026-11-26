Mato Grosso do Sul registrou 21.495 audiências conciliatórias na Justiça do Trabalho entre janeiro e outubro de 2026, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. O número coloca o Estado na terceira posição do Centro-Oeste, atrás de Goiás, com 45.569 audiências, e Mato Grosso, com 34.094.

No cenário regional, o Centro-Oeste acumulou 376.599 novas ações trabalhistas nos dez primeiros meses do ano. Considerando os últimos 12 meses, o índice de conciliação chegou a 24,09%, acima da média nacional de 21,31%. O percentual foi o maior entre as cinco regiões brasileiras.

Em todo o país, foram registradas 4,6 milhões de novas ações trabalhistas até outubro, enquanto as audiências conciliatórias somaram 539.551 no mesmo período. O índice nacional de audiências, considerando os últimos 12 meses, ficou em 64,96%.

Para Lucas Pena, CEO da Pact, empresa especializada em gestão de passivos judiciais corporativos, os números mostram um ambiente favorável à negociação no Centro-Oeste, mas ainda existe espaço para ampliar a conversão das audiências em acordos efetivos.

O executivo avalia que a ampliação das conciliações depende também de mudanças na cultura dos envolvidos e da adoção de estratégias de negociação, permitindo reduzir processos, encurtar prazos e dar mais previsibilidade a trabalhadores e empresas.