Depois de ganhar espaço na Assembleia com a realização de um seminário sobre o tema, representantes do setor educacional agora se mobilizam para participar diretamente da construção do Projeto de Lei 264/2024.

A movimentação ocorre após o projeto avançar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que aprovou por unanimidade parecer favorável à proposta. Com isso, a matéria segue para análise em plenário.

O texto altera a Lei Estadual 3.946, de 2010, que atualmente proíbe a instalação de câmeras em salas de aula, salas de professores e outros ambientes de acesso restrito nas escolas. Pela legislação em vigor, os equipamentos podem ser utilizados apenas em áreas que não comprometam a privacidade de alunos e trabalhadores da educação.

A proposta encaminhada pelo Executivo retira justamente a vedação expressa às salas de aula. O projeto mantém a proibição de captação de áudio e continua impedindo a instalação de câmeras em salas de professores, banheiros, vestiários e demais locais de privacidade individual, mas deixa de citar as salas de aula entre os ambientes proibidos.

Na avaliação de representantes do setor, a mudança abre espaço para que a questão seja regulamentada posteriormente pelo governo estadual, permitindo a utilização das câmeras dentro das salas.

A deputada estadual Gleice Jane (PT), professora, foi responsável por promover a assembleia que reuniu especialistas no último debate na Casa de Leis.

Segundo a parlamentar, o objetivo foi aprofundar a discussão sobre os limites entre a proteção do ambiente escolar e a preservação da liberdade de ensinar e aprender, além de reunir subsídios para decisões legislativas mais equilibradas.

A deputada defendeu que o debate é necessário para evitar que políticas voltadas à segurança comprometam o caráter formativo da educação e destacou a importância de ouvir diferentes segmentos antes da definição das regras.

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sinepe-MS) trabalha para garantir participação ativa na elaboração do texto.

Presidente da entidade, Audie Andrade Salgueiro afirma que o debate ganhou força depois que uma deliberação do Conselho Estadual de Educação reforçou uma proibição que já estava prevista na legislação estadual.

"Existe uma lei de 2010 que proíbe o uso das câmeras em ambiente escolar, principalmente nas salas de aula. O que a deliberação do Conselho Estadual trouxe foi apenas uma regulamentação para o sistema de ensino do Estado. A grande maioria das pessoas nem sabia que essa proibição existia. Quando isso veio à tona, acabou gerando um debate que hoje envolve escolas particulares, escolas públicas, professores, famílias e toda a comunidade escolar", afirmou.

Segundo ele, as discussões revelam posições divergentes sobre o assunto. Há quem defenda a manutenção das câmeras por questões de segurança, transparência e acompanhamento das atividades escolares. Por outro lado, existem preocupações relacionadas à exposição indevida de alunos e professores.

"Tem pais que não querem que imagens dos filhos sejam compartilhadas. Tem professores que também não concordam com a exposição das aulas quando essas gravações acabam circulando fora do ambiente escolar. Então é uma discussão muito ampla, que envolve privacidade, segurança, legislação e aspectos pedagógicos", explicou.

Apesar das divergências, o dirigente afirma que consultas realizadas pelo sindicato apontam predominância de opiniões favoráveis à permanência dos equipamentos nas salas de aula.

"Dentro das pesquisas e reuniões que nós fizemos no Sinepe, chegamos à conclusão de que a grande maioria das pessoas, sejam professores, famílias ou gestores escolares, defende que as câmeras continuem dentro das salas de aula. Existem divergências sobre detalhes, como a questão do áudio, mas o entendimento predominante é de que o monitoramento deve permanecer e que o debate agora precisa avançar para uma regulamentação adequada", disse.

Com o projeto em tramitação, representantes das escolas particulares já articulam reuniões com deputados estaduais para apresentar sugestões e defender mudanças no texto.

"Nós temos uma agenda para os próximos dias com deputados e com os responsáveis pela comissão onde o projeto tramita. Nós queremos ser ouvidos. Temos nossas ponderações e queremos participar dessa construção. A nossa defesa é pela continuidade das câmeras dentro das salas de aula, mas com regras claras, que atendam às necessidades das escolas e também às expectativas das famílias. Talvez não seja possível contemplar tudo o que cada grupo deseja, mas queremos avançar em uma regulamentação que traga segurança jurídica, transparência e contribua para a boa gestão das instituições de ensino", afirmou Audie.

A expectativa é que as discussões se intensifiquem nas próximas semanas, à medida que o projeto avança na Assembleia e diferentes entidades da educação tentam influenciar a redação final da proposta que poderá redefinir as regras para o uso de câmeras nas escolas de Mato Grosso do Sul.