Educação
Entidades vão discutir com deputados projeto que pode liberar câmeras em salas de aula de MS
A movimentação ocorre após o projeto avançar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação
A possibilidade de instalar câmeras dentro das salas de aula das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul deve ganhar novos capítulos nos próximos dias. Enquanto tramita na Assembleia Legislativa (ALEMS) um projeto do governador Eduardo Riedel (PP) que altera a lei sobre videomonitoramento nas escolas, representantes do setor educacional se mobilizam para participar da construção do texto e apresentar sugestões aos deputados.