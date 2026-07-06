Os estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia nascidos em novembro e dezembro recebem, nesta segunda-feira (6), a quarta parcela do incentivo-frequência de 2026. O pagamento, no valor de R$ 200, é destinado aos alunos da rede pública que mantiveram frequência mínima de 80% nas aulas.

Os depósitos começaram no dia 29 de junho e foram realizados de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos estudantes. Com o pagamento desta segunda-feira, o cronograma da quarta parcela é concluído.

Além do incentivo-frequência, o Ministério da Educação (MEC) também fará o pagamento das parcelas do incentivo-matrícula de 2026 e do incentivo-conclusão de 2025 para estudantes que tiveram os dados escolares enviados ou corrigidos pelas redes públicas de ensino.

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança para estimular a permanência e a conclusão do ensino médio. Os estudantes podem consultar informações sobre os pagamentos, situação do benefício e regras do programa na área do aluno, disponível no portal do Pé-de-Meia, mediante acesso com a conta Gov.br.

A participação no programa é automática para quem atende aos critérios estabelecidos pelo MEC. É necessário estar matriculado no ensino médio da rede pública, ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, CPF regular e frequência mínima de 80% nas aulas. Em 2026, o CadÚnico deve estar atualizado até a data-base de 7 de agosto.

Desde sua criação, em 2024, o programa já beneficiou 7,2 milhões de estudantes em todo o país. Considerando todos os incentivos pagos durante o ensino médio, incluindo o bônus pela participação no Enem, o valor recebido por aluno pode chegar a R$ 9,2 mil.