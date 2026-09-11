Seis unidades da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande terão as aulas suspensas nesta sexta-feira (11) após o temporal que atingiu a Capital nesta quinta-feira (10).

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza o levantamento dos impactos nas escolas.

Segundo a Semed, algumas unidades registraram danos estruturais, quedas de árvores, alagamentos e falta de energia. Até o momento, estão sem aulas a EM Maestro João Corrêa Ribeiro, EM Arlindo Lima, EMEI Emy Ishida, EM Arlene Marques, EM José Paniago e EM Danda Nunes.

A lista poderá ser ampliada conforme a avaliação das unidades e o restabelecimento da energia. As equipes seguem mobilizadas para garantir a segurança e a normalização dos serviços.