O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 47 cursos livres gratuitos na modalidade de ensino a distância (EAD). As opções abrangem diferentes áreas, desde tecnologia e inteligência artificial até marketing, pesquisa, história e desenvolvimento de jogos.

Os interessados podem se inscrever até 5 de dezembro pela plataforma de Cursos Livres do IFMS. Para participar, é necessário realizar um cadastro e escolher os cursos de interesse. O sistema permite que o participante selecione mais de uma opção.

As formações têm cargas horárias que variam de 20 a 60 horas e não contam com tutoria. Com isso, o estudante pode acessar os conteúdos e organizar os estudos de acordo com a própria rotina.

Apesar de o período de inscrições terminar somente em dezembro, o IFMS alerta que os cursos precisam ser concluídos obrigatoriamente até 17 de dezembro de 2026. Quem não finalizar as atividades dentro do prazo não poderá emitir o certificado.

O documento pode ser utilizado para comprovar capacitação profissional e aperfeiçoamento em determinadas áreas, além de poder ser aproveitado como horas complementares em cursos de graduação, conforme as regras de cada instituição de ensino.

Entre as opções disponíveis está o curso de Análise Combinatória, com 40 horas de duração. A formação apresenta conceitos básicos da área e trabalha o raciocínio combinatório a partir de situações contextualizadas. O conteúdo aborda o Princípio Fundamental da Contagem e problemas envolvendo permutação, arranjo, combinação e diferentes tipos de restrições.

Outra alternativa é o curso Protocolo de Internet – IPv6 Básico, com 30 horas. A formação explica o funcionamento do IPv6, os motivos que levaram à criação do protocolo e sua importância para o futuro da internet. O conteúdo é apresentado por meio de videoaulas, com linguagem acessível.

A lista também inclui cursos voltados para quem busca conhecimentos em tecnologia e criatividade, como Luz, Câmera e Animação: Stop Motion na Ciência, Introdução ao MATLAB, Modelagem 3D de Sólidos: Básico, Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity, Introdução à Ciência de Dados e Introdução à Inteligência Artificial.

Há ainda opções em outras áreas, como Ética e Integridade na Pesquisa, Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul, Formação para Bancas de Heteroidentificação e Marketing Digital.

A variedade de temas permite que os cursos sejam utilizados tanto por quem pretende complementar a formação acadêmica quanto por pessoas interessadas em adquirir novos conhecimentos ou desenvolver habilidades para o mercado de trabalho.

As inscrições e o acesso aos cursos estão disponíveis na plataforma de Cursos Livres do IFMS.