Morreu no final da tarde desta quinta-feira, dia 1°, o menino, de 10 anos, que havia sido socorrido de um grave acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete, na BR-158, em Paranaíba, no começo da noite de quarta-feira, dia 30 de setembro.

A criança estava na caminhonete onde também estavam José Adão Martins Pereira e Zilda Coelho Tavares. O casal morreu ainda no local e o menino havia sido socorrido em estado grave para uma unidade hospitalar.

Mas conforme apuração da reportagem, o menino não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa de Paranaíba.

Como relatado anteriormente, as vítimas estavam em uma caminhonete e seguiam na rodovia, quando houve a colisão frontal com uma carreta carregada de combustível. A principal suspeita é que o veículo onde estavam as três vítimas tenha invadido a pista contrária.

O caminhoneiro não sofreu nenhum ferimento. Um terceiro veículo, outra carreta, também chegou a ser citada no acidente, mas o condutor saiu do local e até o momento, o veículo e nem o motorista foram localizados.

As causas do acidente são apuradas pela Polícia Civil.