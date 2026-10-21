Estudantes da Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande, participam entre terça-feira (20) e quinta-feira (22) de oficinas educativas e culturais. A iniciativa atende 505 alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 6 e 15 anos, e também envolve os educadores da unidade.

As atividades incluem oficinas de leitura com jogos, teatro de bonecos, fotografia, música, desenho, pintura e produção criativa. Os estudantes também participarão de práticas sustentáveis, como a criação de hortas, a fabricação de pufes com pneus reutilizados e a construção de móveis com paletes.

Além das oficinas, a escola receberá um acervo de 500 livros e materiais pedagógicos para apoiar atividades de leitura, arte e criatividade. Entre os itens estão equipamentos fotográficos, prateleiras, caixotes, teatro de bonecos, teatro de sombras e fantoches.

A ação é promovida pelo Instituto Brasil Solidário (IBS), com patrocínio do Instituto Motiva e da Motiva Pantanal, por meio do Plano Bianual Brasil Solidário. A proposta é que os conhecimentos e materiais sejam utilizados pelos professores em outras atividades ao longo do ano letivo.

Segundo projeções baseadas em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a parceria em Campo Grande tem potencial para alcançar cerca de 80 mil estudantes, quase 200 escolas e mais de 4,6 mil educadores.

Em Mato Grosso do Sul, o Instituto Brasil Solidário informa que já atua em oito municípios, com mais de 6 mil alunos da rede pública estadual e municipal alcançados.