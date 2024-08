JD1TV: "Nós pretendemos abraçar a GCM e equiparar à polícia militar", diz Beto Figueiró

Ao vivo no estúdio do JD1, o advogado e candidato à prefeitura de Campo Grande pelo partido Novo, Beto Figueiró, falou sobre os projetos de campanha para as Eleições Municipais 2024.

A respeito da segurança pública, o candidato falou sobre a GCM (Guarda Civil Metropolitana). "Com a polícia municipal poderemos tratar de crimes menores de forma efetiva. Primeiramente, dando equiparação do salário com a PM. Além de cumprirmos a questão da periculosidade, que já foi debatida judicialmente mas não foi honrada", afirmou.

Assista a entrevista na íntegra:

