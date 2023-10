"Amigos do Parque" completa 7 anos no Parque dos Poderes

Era dia 22 de outubro de 2016, um sábado que amanheceu diferente no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Pela primeira vez uma das vias das Avenidas do Poeta e Desembargador José Nunes da Cunha estava fechada para a prática de atividades físicas e lazer e, a partir daquele dia, os sábados, domingos e feriados seriam daquele jeito. Nomeado de "Amigos do Parque", a região se tornou um local para a população frequentar com mais segurança e conforto.

O projeto surgiu com a aprovação da lei estadual nº 4682/2015 de autoria do então deputado estadual Beto Pereira. Sete anos depois, os Sul-matogrossenses já se acostumaram a ter as vias fechadas para praticar exercícioa ou passear com a família em segurança pelo Parque.

Frequentador e trabalhando no local desde 2008, o Personal Trainer e Nutricionista Rodrigo Mendes falou da importância que o projeto trouxe para a família. “Comecei a trabalhar com esporte no Parque dos Poderes quando era estagiário em um grupo de corrida. Nesses anos de projeto onde uma via do Parque é fechada para os carros, podemos observar o aumento significativo de praticantes esportivos como corrida, ciclismo, skate, patinação, entre outros”, disse ele.

A prova de que o projeto deu certo, foi a inauguração do Centro de Multiplo Uso “Arquiteta Zuleide Simabuco Higa” pelo Governador Eduardo Riedel. O espaço conta com sanitários masculino e feminino, banheiro especial, fraldário, multiestação de ginástica ao ar livre, um totem de vaporização de água, bebedouro, playground, calibrador de pneus, bebedouro para pet, kit coletor de fezes de animais e kit de ferramentas para bicicletas, além de uma lanchonete, sala de estar e um espaço que servirá de base operacional para os Agentes de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), que são os responsáveis pelo fechamento e segurança do local.

Centro de Multiplo Uso “Arquiteta Zuleide Simabuco Higa”

