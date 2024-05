ANAF pede banimento de árbitro por interferência externa

Nesta segunda-feira (29), a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) emitiu uma nota oficial solicitando ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana, Jailson Macedo Freitas, seja banido do futebol.

Jailson Freitas acumula os cargos de assessor, analista e delegado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mas o árbitro não possuía autorização para estar em campo na partida entre Bahia e Grêmio no último sábado (27), na qual o clube baiano venceu por 1 a 0.

Jailson Freitas, supostamente, interferiu na expulsão de Diego Costa, jogador do clube sulista. Segundo reclamações do treinador Renato Gaúcho, do Grêmio, ele informou, de maneira indevida, ao quarto árbitro do confronto, Fernando Antonio Mendes de Sales Nascimento Filho, que o jogador deveria ser expulso.

A ANAF ainda cita o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, que acusa a arbitragem brasileira de manipular os resultados dos jogos do Brasileirão.

Veja a nota da ANAF na íntegra:

"O que ocorreu no último sábado, dia 27, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi um fato EXTREMAMENTE GRAVE que coloca mais uma vez a arbitragem brasileira em xeque.

Sem autorização para estar no campo de jogo na partida válida pela Série A do Brasileirão, entre Bahia x Grêmio, o diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol, Jailson Macedo Freitas, que acumula o cargo de assessor/analista/delegado da CBF, informou de forma desonesta, ao quarto árbitro, Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, do estado do Pará, que o atleta gremista Diego Costa deveria ser expulso. Isso além de ferir as regras do jogo serve como base para que o Grêmio entre com um pedido de anulação da partida, expondo ainda mais nossa categoria.

Após a ação, flagrada pelas câmeras, o atleta foi expulso gerando uma revolta no técnico Renato Gaúcho que pediu que toda a sua comissão técnica e os atletas reservas do clube deixassem o banco e se deslocassem para o vestiário.

A interferência externa de Jailson Freitas nos estimula acreditar que o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, pode ter razão nas afirmações que fez sobre manipulação de resultado no campeonato brasileiro, algo que enterra de uma vez por todas a falida gestão de Ednaldo Rodrigues, e do despreparado, Wilson Seneme, na CBF, sob eminência de um pedido público de desculpas ao americano caso as denúncias sejam confirmadas.

Por isso, a ANAF entrará hoje com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD, pedindo o banimento imediato de Jailson Freitas, do futebol, tendo em vista não só o fato gravíssimo em tela, como também para salvaguardar a arbitragem brasileira que precisa voltar a dar e ter bons exemplos.

